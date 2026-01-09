Crans - Montana, oggi l'interrogatorio dei proprietari del Constellation. In Svizzera lutto nazionale

L'INTERROGATORIO

È iniziato intorno alle 8, a Sion, l’interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Constellation, il disco bar di Crans Montana in cui, la notte di Capodanno, hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani. I coniugi francesi sono arrivati in Procura scortati e non hanno rilasciato dichiarazioni. Sono stati ascoltati per la prima volta come indagati, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Il colloquio di oggi punterebbe a chiarire, in particolare, il loro patrimonio immobiliare.





IN SVIZZERA LUTTO NAZIONALE

Intanto prosegue l’ondata di cordoglio. Oggi in Svizzera è lutto nazionale. A Martigny, alle 13.45, inizierà una commemorazione delle vittime. Un quarto d’ora dopo, alle 14, suoneranno le campane delle Chiese di tutto il Paese e verrà osservato un momento di silenzio. Un appuntamento a cui parteciperà anche Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, stamattina, ha visitato le famiglie di alcuni dei feriti, ricoverati all’ospedale di Zurigo. Ha ringraziato i medici, ribadendo l’angoscia dell’Italia intera per quanto accaduto e la speranza che i giovani possano "





A ROMA LA MESSA CON MELONI

Anche Roma si fermerà in ricordo delle vittime, con una messa nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, prevista per le 16.30. Presenti molti esponenti del governo, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi, nel corso della conferenza stampa di inizio anno alla Camera, la premier ha ribadito che le famiglie colpite dalla tragedia non saranno lasciate sole e che l'Avvocatura dello Stato è in contatto con la Procura elvetica e con la Procura di Roma.