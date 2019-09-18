Cremona, coniugi fanno sesso in un'area giochi per bambini

Cremona, coniugi fanno sesso in un'area giochi per bambini

Cremona, coniugi fanno sesso in un'area giochi per bambini

Redazione Web

18 settembre 2019, ore 19:00

I due sono stati sorpresi e denunciati ai carabinieri da alcuni passanti

Sono stati sorpresi su una panchina di un'area giochi di Piazza Roma, a Cremona, mentre consumavano un rapporto sessuale. Una coppia di coniugi, lui artigiano e lei insegnante entrambi di 48 anni, sono stati denunciati ai carabinieri da alcuni cittadini che hanno notato i due che consumavano il rapporto prima in un casetta di legno per i bambini e poi sulla panchina. Gli stessi sono stati ripresi per oltre venti minuti dai sistemi di videosorveglianza.                  

                                         

