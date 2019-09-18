Cremona, coniugi fanno sesso in un'area giochi per bambini

18 settembre 2019, ore 19:00
I due sono stati sorpresi e denunciati ai carabinieri da alcuni passanti
Sono stati sorpresi su una panchina di un'area giochi di Piazza Roma, a Cremona, mentre consumavano un rapporto sessuale. Una coppia di coniugi, lui artigiano e lei insegnante entrambi di 48 anni, sono stati denunciati ai carabinieri da alcuni cittadini che hanno notato i due che consumavano il rapporto prima in un casetta di legno per i bambini e poi sulla panchina. Gli stessi sono stati ripresi per oltre venti minuti dai sistemi di videosorveglianza.
