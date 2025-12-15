RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggiano il Natale a “Case Connesse”

Dopo il grande successo degli anni scorsi, anche quest’anno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggeranno il Natale a "Case Connesse".

Dal 24 al 26 dicembre, RTL 102.5 e Radio Zeta celebreranno le feste natalizie insieme alla loro grande community. Gli ascoltatori, connessi tramite Zoom, apriranno virtualmente le porte delle proprie case alla prima radiovisione d’Italia e alla radio di riferimento della Generazione Futuro, creando un momento di condivisione in cui potranno scambiarsi gli auguri con amici e parenti, con anche la possibilità di ricevere dei regali.

Grandi sorprese anche per gli ascoltatori di Radiofreccia che, fino al 18 dicembre, potranno giocare a "Freccia Christmas a Case Connesse" per scambiarsi gli auguri in diretta nei giorni di festa e provare a aggiudicarsi un regalo di Natale.

Per prenotare il collegamento con RTL 102.5 e Radio Zeta, e per giocare con Radiofreccia, basta andare su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, e seguire tutte le istruzioni.

Ma non finisce qui, per salutare il vecchio anno e festeggiare l'arrivo del 2024, il 31 dicembre e il 1° gennaio, gli ascoltatori potranno collegarsi ai programmi di RTL 102.5 e Radio Zeta e scambiarsi gli auguri in diretta.



