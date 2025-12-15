Bologna: sedicenne ucciso, coetaneo condannato a 11 anni, protestano i genitori della vittima

La pena che il diciassettenne dovrà scontare è di 11 anni e sei mesi per avere ucciso a coltellate un suo coetaneo, Fallou Sall il 4 settembre del 20204 a Bologna, intervenuto in difesa di un amico nel corso di una lite in strada. La Procura dei Minori aveva chiesto per l’imputato una pena complessiva di 21 anni, anche per il tentato omicidio dell’altro giovane implicato.

I genitori della vittima protestano per una pena ritenuta troppo lieve

"Sappiate che in Italia la pena per omicidio è di 10-11 anni. Omicidio, non tentato omicidio. Questo è un bell'insegnamento per i nostri figli. Vergogna". Lo ha detto il padre di Fallou Sall, il 16enne ucciso da un coetaneo lo scorso anno dopo che il Tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 11 anni e 6 mesi il giovane, anche lui minorenne, imputato per il delitto e i legali dei genitori del sedicenne ucciso, hanno annunciato il ricorso in appello: "Sono senza parole, non comprendiamo l'entità della pena, che non è commisurata a niente. Confidiamo nell'appello della Procura che sicuramente interverrà". Lo ha detto l'avvocata Loredana Pastore, che assiste i genitori di Fallou Sall, Danila e MouIl.

La difesa dell'imputato

Il legale del minore imputato, avvocato Pietro Gabriele, aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, invocando la legittima difesa. Il minore rispondeva anche del tentato omicidio dell'amico di Fallou, reato derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello. La Procura aveva chiesto 21 anni