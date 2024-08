Da domani tornerà l'afa su tutta l'Italia, il prossimo sarà il fine settimana più caldo dell'estate

Prepariamoci perchè il prossimo week end, quello che inizierà domani, porterà una nuova ondata di calore e afa . Lo prevedono gli esperti del meteo, aggiungendo che sarà il fine settimana più caldo di tutta l'estate . Al Centro-Sud anche oggi la canicola ha creato non pochi problemi. Al Nord, invece, entro domani pomeriggio, termineranno le piogge che sono cadute in particolare su Lombardia, Piemonte e Veneto. La fine della perturbazione sarà seguita, immediatamente, dicono le previsioni, dall' arrivo di un anticiclone africano che resterà sul Settentrione, e non solo, anche per l'inizio della prossima settimana.





Domani allerta per il caldo in 9 città

Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute ha reso noto che, domani, saranno nove le città con bollino rosso per il caldo e cioè Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti, Firenze, Perugia e Roma. Quanto al bollino arancione, che indica l'allarme caldo per i più fragili, domani contrassegnerà ben 11 città (Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo).





Lo scorso luglio è stato il più caldo di sempre