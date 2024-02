Da ieri on air “Il più grande spettacolo del mondo”. Sotto il tendone della Casa dello sport di Sky da Sinner ad Hamilton

La nuova campagna battezzata “Il più grande spettacolo del mondo” vede Guido Meda nei panni del presentatore del circo. Obiettivo promuovere la ricchissima offerta della Casa dello Sport: tennis, calcio, motori, basket, rugby, volley e golf.

SKY SPORT SI AFFIDA A TESTIMONIAL D’ECCEZIONE

Il teatro, come detto, è quello del tendone da circo, con tanto di presentatore (Meda) e di vere e proprie “attrazioni” che scendono sul tappeto verde. Il primo numero è rappresentato da “il magico Sinner”, protagonista dei prodigi del grande tennis. Jannik Sinner che da ieri è numero 3 del mondo, ha alle spalle la prodigiosa scalata dello scorso anno, quando ha vinto 64 partite e conquistato per l'Italia una Coppa Davis che mancava da 47 anni. Spettacolo assicurato con il mangiafuoco Federica Masolin. Gli imprevedibili e spericolati “domatori dell’asfalto”, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Max Verstappen, pronti a sfrecciare per le mirabolanti sfide della F1. Moto tutte da domare quelle di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, nei panni dei magici “funamboli dei cordoli”,con il gas a martello per liberare la magia della MotoGP. Ogni circo ha i suoi giganti, come il fachiro Giorgio Chiellini e “Haaland il fantastico”, cannoniere d’eccezione delle notti di calcio europeo. Nasi all’insù per “l’Egonu volante”, con le sue potentissime schiacciate di fuoco. Tutto pronto per il grande show, a cui prenderà parte anche Alessandro Del Piero, in un ruolo mai visto prima.