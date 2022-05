Da oggi niente più Green Pass, le mascherine al chiuso solo su mezzi pubblici, al cinema e teatro e a scuola

E’ arrivato il giorno della svolta, il Primo Maggio quest’anno non fa rima soltanto con la festa dei lavoratori, ma anche con un considerevole allentamento delle misure anti Covid. Da oggi non viene più richiesto il Green Pass, che fino a ieri era indispensabile per entrare in un ristorante, salire a bordo di un mezzo pubblico, accedere al luogo di lavoro. Diminuito il numero di situazioni in cui è ancora obbligatorio indossare le mascherine quando ci si trova in ambienti al chiuso: restano obbligatorie su autobus, treni, aerei, al cinema, a teatro e anche a scuola.





NUOVA FASE, VECCHIA PRUDENZA

Il ministro della salute Roberto Speranza ha sottolineato che si entra in una fase nuova, ma – ancora una volta- ha inviato a restare prudenti e a tenere alta la guardia. In una intervista al Corriere della Sera Speranza ha detto: “ Siamo entrati in una fase nuova, ma se invito a restare con i piedi per terra è perchè questo virus ha dimostrato di essere imprevedibile. E' finito lo stato di emergenza, però la pandemia non e' finita e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità. Oggi facciamo un altro passo importante superando sostanzialmente il green pass e alleggerendo l'obbligo delle mascherine".

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha ribadito il concetto in una intervista a La Stampa: “Andiamo verso un progressivo ritorno alla normalità. Ma non dobbiamo sottovalutare una circolazione virale ancora significativa e dimenticare l'utilità della vaccinazione, la raccomandazione della mascherina in ambienti affollati e l'obbligo di Ffp2 su mezzi pubblici, aerei e treni a lunga percorrenza. Va sfatato il mito che la nuova variante non sia pericolosa. Anche se è un po' meno patogenica, per i non vaccinati i rischi restano alti. Il suggerimento fortissimo resta di vaccinarsi con tutte le dosi raccomandate”.