Dall’anima in su, otto storie d’impatto per mostrare ciò che è invisibile agli occhi: Maddalena Crepet ci porta alla scoperta del suo libro

Muoversi tra gli scaffali delle librerie, al giorno d’oggi, è qualcosa di molto complesso. Non per l’organizzazione, a cui gli addetti ai lavori dedicano grandissima attenzione, cercando di dare un ordine logico e cronologico alle pubblicazioni che fanno bella mostra di sé dai vari ripiani. Bensì per la mole di titoli che ci fanno costantemente “l’occhiolino” da ogni dove, cercando di carpire la nostra attenzione con titoli altisonanti e copertine accattivanti.

Una tentazione costante che ci porta spesso a perdere la bussola, finendo in un vortice d’indecisione che può lasciare spesso insoddisfatti. Come fare dunque per districarsi al meglio e trovare il titolo adatto al proprio specifico palato letterario? I nostri spazi dedicati del sabato e della domenica possono tornare molto utili a tal proposito. Tra selezioni ad hoc nella parentesi dei libri da leggere e approfondimenti con autori e autrici, ce n’è davvero per tutti i gusti.

E un nuovo approfondimento si colloca nella mattina odierna sulle nostre pagine online. A trovarci è passata Maddalena Crepet, autrice di “Dall’anima in su” (con le illustrazioni di Sergio Kalisiak) edito da Armando Editore: una raccolta di storie a cui ci ha introdotto svelandoci un po’ di retroscena.





DALL’ANIMA IN SU, OTTO RACCONTI CHE SCAVANO A FONDO

Ciao Maddalena, ti cedo la parola per le presentazioni di rito: cosa troviamo nel tuo libro, "Dall'anima in su"?

"Dall’anima in su è una raccolta illustrata di otto racconti, ognuno dei quali tenta, attraverso anche la mano sapiente e altrettanto mancina del mio collega illustratore Sergio Kalisiak, di mostrare ciò che è apparentemente invisibile agli occhi: le inquietudini. Cerca di raccontare com’è il non sentirsi mai davvero nel posto giusto, nel proprio angolo di mondo. Lo fa da diverse prospettive, storiche, politiche, culturali."





Com'è nata l'idea di lavorare a questa raccolta di storie?

"È nata da una rivista letteraria online a cui avevamo collaborato sia io che Sergio, io con la pubblicazione di un mio racconto, lui illustrandone un altro. Ci siamo studiati un po’ da lontano, e poi ci siamo messi in contatto. Da lì, dapprima abbiamo pensato di lavorare a quattro mani a un racconto illustrato, e poi abbiamo pensato più in grande, quindi a una raccolta di racconti illustrata. È così nata Dall’anima in su!"





Come dicevi, il libro può contare su un comparto visivo che consta di un'immagine per storia, grazie alle illustrazioni di Sergio Kalisiak. È nata prima la volontà di raccontare storie, arricchendole con immagini, o viceversa? E ci sono state indicazioni specifiche sulla realizzazione delle diverse immagini?

"Allora, in linea di massima il processo creativo è stato questo: io ho finito di scrivere tutti i racconti, e poi li ho inviato in un unico blocco a Sergio. Lui li ha letti attentamente, e si è lasciato ispirare. Gli ho dato completamente carta bianca, non volevo che ci fossero limiti o vincoli di alcun tipo. Su alcuni di questi racconti poi ci siamo soffermati e confrontati un po’ di più, ma è stato tutto molto armonico."