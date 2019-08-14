Daniele De Rossi, esordio con gol nel Boca Juniors, video

Redazione Web

14 agosto 2019, ore 12:00
agg. 28 marzo 2023, ore 17:34

L'ex capitano della Roma, 36enne, ha segnato al debutto con la maglia del club argentino  

Esordio da incorniciare nel calcio argentino per Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma, 36 anni compiuti a luglio, ha segnato di testa dopo 28 minuti di gioco al debutto con la maglia del Boca Juniors. Il gol è arrivato nella partita di Copa Argentina giocata contro il Club Almagro, poi persa dagli Xeinezes ai calci di rigore.

Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus, aveva scritto sui social un messaggio dedicato all'ex collega di Nazionale.

Boca Juniors
calcio
Daniele De Rossi

