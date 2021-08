Debutto all’Arena di Verona di Jonas Kaufmann Gala Event. Sold out da settimane

Domani sera, all’Arena di Verona debutta Jonas Kaufmann, tenore più richiesto al mondo e specialista del repertorio italiano e tedesco, riferimento mondiale in Wagner. Una serata unica e con un programma speciale, Kaufmann apre la serata areniana nel ruolo di Siegmund, protagonista maschile di Die Walkűre (La Valchiria) con la lunga scena dell’Atto I in cui duetta con Sieglinde e scopre la propria identità, in un flusso melodico indimenticabile che unisce l’amore, l’eroismo, la primavera e le origini del mondo. Il soprano al suo fianco è Martina Serafin, già presente in Arena come soprano drammatico in Tosca, Turandot e Nabucco, e soprattutto specialista del repertorio tedesco richiesta in tutto il mondo.

LA SECONDA PARTE DEL GALA TUTTA ITALIANA

Dalle scene ed arie da La Forza del destino e Macbeth di Verdi (opere assenti dall’anfiteatro da oltre vent’anni) alle pagine più celebri di Andrea Chénier di Giordano. Di tutti questi titoli, Fondazione Arena di Verona ha dato ampi assaggi nel corso dell’irripetibile Festival d’estate 2020, sia con opere meno frequentate del repertorio italiano sia con una serata monografica dedicata a Richard Wagner che ritorna, questa volta, nella sua teatralità e per la prima volta con il canto di Jonas Kaufmann.

L’ALTRO ESORDIO SUL PALCOSCENICO DELL’ARENA

L’altro esordiente del Gala Event, il direttore tedesco Jochen Rieder, che alla guida dell’Orchestra areniana accompagnerà il canto e sarà protagonista di alcune pagine prettamente sinfoniche ed impegnative, dal Preludio della Valchiria alla sinfonia della Forza verdiana e all’Intermezzo da Manon Lescaut di Puccini.