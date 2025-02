Decolla l'alleanza Ita Airways e Lufthansa, ecco cosa cambia per i passeggeri

Per semplificare le operazioni di transito, i voli Ita Airways per Francoforte e Monaco verranno spostati nei terminal dove sono già presenti i voli del gruppo Lufthansa , cioè il Terminal 1 a Francoforte e il Terminal 2 a Monaco di Baviera. Inoltre verranno avviati accordi di codeshare tra ITA Airways e i vettori del Gruppo Lufthansa ; tale sinergia consentirà ai passeggeri di combinare voli operati da più vettori del Gruppo, garantendo così ai passeggeri di ITA Airways l’accesso a circa 250 destinazioni mentre i clienti del Gruppo Lufthansa potranno raggiungere più facilmente le destinazioni servite dal network di ITA Airways.

I viaggiatori frequenti dispongono della possibilità di usufruire di una serie di vantaggi: corsie preferenziali al check in, ai controlli di sicurezza e all’imbarco ; oltre alle attese in comode sale private. I passeggeri graduati di ITA Airways potranno accedere alle circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa e, per i passeggeri dei vettori del Gruppo Lufthansa, sarà possibile utilizzare le lounge di ITA Airways.

Decolla l’ alleanza tra Ita Airways e Lufthansa. La compagnia italiana nata sulle ceneri della vecchia Alitalia è entrata sotto l’ala protettrice del colosso tedesco, che per ora ha acquisito il 40% delle quote , con la prospettiva di far aumentare la sua partecipazione nei prossimi anni. Ora iniziano a vedersi i primi effetti anche per i viaggiatori. Oggi le novità sono state presentate durante una conferenza stampa congiunta all’aeroporto romano di Fiumicino, alla presenza dei vertici della Compagnia italiana, il Presidente Sandro Pappalardo e l’Amministratore Delegato Joerg Eberhart, con la partecipazione di Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE ITA

“Sono lieto di partecipare oggi alla prima conferenza stampa di ITA Airways in qualità di Presidente. – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways - Questo ruolo è per me una grande responsabilità e già dopo pochi giorni ho compreso ancor di più l’importanza di questo incarico e delle sfide che affronteremo da qui in avanti, in un clima di totale e profonda collaborazione con il Gruppo Lufthansa. Sono sicuro che la Compagnia raggiungerà presto i suoi obiettivi e garantirà ai Passeggeri e al Paese sempre maggiore connettività e valorizzazione in tutto il mondo”.

PAROLA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO

“Annunciamo oggi le prime novità commerciali dedicate ai nostri passeggeri, che potranno iniziare a beneficiare delle sinergie con il Gruppo Lufthansa. – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato di ITA Airways – Partiamo da oggi con la partnership tra i Volare e Miles and More, nei prossimi mesi proseguiremo con ulteriori benefici quali gli accessi nelle lounges e i voli in codeshare, i clienti che voleranno con ITA Airways da oggi avranno accesso a vantaggi esclusivi e ad un’esperienza di volo sempre più completa. Abbiamo inoltre finalizzato un altro passaggio storico per ITA Airways, siamo usciti dall’alleanza SkyTeam e inizieremo a breve l’iter per accedere a Star Alliance. Ma questo è solo l’inizio, continueremo a lavorare per cogliere ulteriori opportunità di crescita e per offrire ai nostri clienti nuovi benefici già dalle prossime settimane”.