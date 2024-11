Diciottenne ucciso a Napoli: non lasciarmi, ecco cosa ha detto all'amico che lo ha ferito a morte

Le ultime drammatiche parole di Arcangelo, morto a soli 18 anni per mano dell’amico Renato Caiafa, suo coetaneo sono state rivolte proprio a lui: "Rena', non mi lasciare". Un particolare straziante riferito dal giovane nel corso dell’udienza per la convalida del fermo che si è svolta stamattina in Procura a Napoli.

Indagato per omicidio colposo, il 19enne resta in carcere

Ha confermato quanto aveva già dichiarato in questura il 19enne Renato Caiafa, durante l'udienza di convalida del fermo che la Polizia di Stato gli ha notificato per il porto, la detenzione e la ricettazione dell'arma che la notte tra venerdì e sabato scorsi ha ferito a morte il suo amico 18enne, Arcangelo Correra, poi deceduto in ospedale. Il ragazzo - che è indagato per l'omicidio colposo di Correra - ha ripetuto anche al giudice di avere trovato la pistola sulla ruota di un'auto parcheggiata e che, mentre la stava maneggiando è partito il colpo poi risultato fatale. Al gip Renato Caiada ha voluto riferire anche le ultime parole pronunciate dall'amico, mentre di corsa lo stavano accompagnando all'ospedale Vecchio Pellegrini. Il diciottenne non è riuscito però a salvarsi ed è morto, qualche ora dopo.