Dire sì in Italia: nel 2022 celebrate più di 11 mila nozze tra sposi che si giurano l'amore nel Bel Paese

Dire sì in Italia: per sempre più stranieri una scelta ambita

Vivere il proprio sogno d'amore in Italia, sullo sfondo dei dolci rilievi della Val d'Orcia o su una terrazza che affaccia sui laghi lombardi, con il profumo degli agrumi della costiera amalfitana o nelle masserie pugliesi e nelle località siciliane più celebri, o a Roma. I paesaggi più amati del Bel Paese convincono sempre più coppie straniere a dire sì proprio qui. A mettere nero su bianco le evidenze di un fenomeno in crescita è l'Osservatorio Destination Weddings in Italy che ha elaborato i dati per il Centro Studi Turistici.

Numeri in crescita

Nel 2022, l'Italia è stata scenario di oltre 11 mila matrimoni stranieri Sulla base della durata del soggiorno delle coppie e degli invitati alla cerimonia (3,3 notti in media), si stimano 619 mila arrivi e oltre 2 milioni di presenze turistiche collegate al destination wedding, producendo un fatturato stimato di 599 milioni di euro, circa l'11% in piu' rispetto ai livelli stimati nel 2019. La Toscana si conferma la regione italiana piu' richiesta dalle coppie straniere, col 21% del totale: la seguono Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia, Lazio. I dati emergono dall'Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici, finanziato dal Ministero del Turismo, e presentato a Roma da Enit e Convention Bureau Italia.

Sposi americani

Nel 2022 gli Stati Uniti sono stati il principale Paese di provenienza (29,2%) delle coppie straniere che hanno deciso di celebrare il matrimonio in Italia, ma oltre il 57% degli eventi sono stati generati da coppie di sposi residenti in Paesi europei. E' rilevante anche il movimento turistico generato dagli sposi italiani all'interno dei nostri confini: si stima che nel 2022 siano stati più di 7.160 i matrimoni di coppie italiane celebrati in una regione diversa dalla propria. Non solo Stati Uniti, gli sposi stranieri arrivano dall'Oriente (specialmente Giappone, Corea e India), dal Sudamerica (non solo Brasile e Argentina ma anche Messico grazie al volo diretto) e dall' Australia (grazie anche al volo diretto Roma-Perth). In quest'ottica il 6 e 7 febbraio, presso la Reggia di Venaria, alle porte di Torino, si terrà Italy for Weddings, dedicato proprio a chi vuole sposarsi nel Bel Paese.