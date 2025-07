DJ Fabo in Svizzera per chiedere l'eutanasia

Il 39enne è tetraplegico e cieco dall'estate del 2014

Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo, è in Svizzera per chiedere l’eutanasia. Il 39enne è tetraplegico e cieco dall’estate 2014, dopo un incidente stradale. Da allora porta avanti una battaglia per sbloccare la legge sul fine vita che è ferma in parlamento.

"Sono finalmente arrivato in Svizzera, e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto dello Stato. Grazie a Marco Cappato per avermi sollevato da un inferno fatto di dolore". Così parla direttamente Fabo, in un video postato sui social questa mattina da "EutanaSiaLegale".





