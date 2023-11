Djokovic batte Sinner e vince le Atp Finals di Torino

Novak Djokovic vince il suo settimo titolo Atp Finals con un netto 6-3 6-3 su Jannik Sinner in un'ora e tre quarti di gioco in un Pala Alpitour pieno in ogni ordine di posto. Sinner perde la sua prima partita nel torneo contro il n.1 del mondo, che conferma la sua supremazia superando in scioltezza l'avversario nel primo set, chiuso in 38 minuti, e faticando di più nel secondo set, durato un'ora e cinque minuti, con il game sul 4-2 durato oltre un quarto d'ora. Dopo un'infinità di vantaggi sprecati, Sinner riesce finalmente a rientrare in partita sul 4-3 ma si ferma lì e Djokovic vince i successivi due games, aggiudicandosi il titolo. Djokovic, con questo settimo sigillo dopo quelli nel 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2022 stacca Roger Federer fermo a 6. Per Nole è il 98° titolo ATP in carriera, di cui 24 dello Slam. Deluso per la sconfitta, ma soddisfatto per il percorso, Sinner ha voluto ringraziare tutti: "Congratulazioni a Djokovic, che ha iniziato la stagione vincendo e l'ha chiusa vincendo. Sei un'ispirazione per tutti quelli che stanno guardando ma soprattutto per noi giocatori. Grazie a tutto il mio team, abbiamo fatto una stagione fantastica, migliorando di giorno in giorno e giocando contro i migliori al mondo, ma apossiamo migliorare ancora. Oggi abbiamo perso ma dobbiamo essere contenti per tutte le cose positive ottenute in questa stagione. Ad inizio anno ero un giocatore, ora ne sono un altro. Mi avete accolto bambino e mi avete portato fino a questo punto! Grazie davvero a tutti!".