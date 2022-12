Dodi Battaglia a RTL 102.5 News: "I Pooh tornano a parlare insieme"

"È una notizia di poche ore fa. Voglio darla a voi per primi", esordisce così Dodi Battaglia in radiovisione su RTL 102.5 News nel corso di Trends & Celebrities, "I Pooh torneranno a parlare insieme. È una notizia di poche ore fa, da oggi in poi qualunque cosa la faremo insieme", assicura lo storico chitarrista della band che ha fatto sognare gli italiani in oltre cinquant'anni di carriera.







LE PAROLE DI DODI SULLA POSSIBILE REUNION

Solo poche settimane fa, Dodi Battaglia è intervenuto in radiovisione su RTL 102.5 News per parlando di una possibile reunion. Le sue parole hanno fatto il giro della Rete. "C’è chi crede che la storia dei Pooh sia finita e chi come me la farebbe anche domattina", ha raccontato. "Abbiamo venduto 100 milioni di dischi e avremmo potuto avere tanto successo anche all'estero. Non ho rimpianti perché qui è andata bene, abbiamo scelto di coltivare bene l’orticello di casa nostra. Chissà come sarebbe andata ma qui certo non è andata male. La cosa bella è quello che sto vivendo ogni sera con lo spettacolo. 'Nelle mie corde' prende spunto da questo libro fotografico che ho fatto con le mie sessanta chitarre. Vado sul palco e racconto la mia storia anche in modo leggero. La mia carriera è come una medaglia che pesa e cerco di alleggerire. È uno spettacolo di due ore, con i miei racconti e le mie chitarre che rappresentano uno spaccato della mia vita", continua.





LE SUE CHITARRE: AMICHE INSEPARABILI

Amiche da una vita e per tutta la vita. Le chitarre di Dodi Battaglia sono numerose, guai a chi le tocca! L'ex Pooh alle sue chitarre ha dedicato addirittura uno spettacolo in giro per l'Italia. Grandissimo successo di pubblico. Sempre in radiovisione, qualche settimana fa, le ha descritte così: "Le mie 60 compagne di viaggio. Le chitarre di Dodi Battaglia". È stato un modo per celebrare cinquant'anni di carriera: "Ho così deciso di offrire il giusto spazio alle mie sessanta "compagne di viaggio", alle chitarre che per tutto questo tempo mi hanno seguito in sala d'incisione e sul palco. A loro è dedicato questo libro, dove la bellezza degli strumenti irrompe dalle dettagliate fotografie, alle quali si alternano cenni storici, tecnici ed aneddoti legati al mio lungo viaggio in loro compagnia".