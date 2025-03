Domenica 23 marzo 2025 torna la "Stramilano". RTL 102.5 è la radio ufficiale della 52ª edizione

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 52a edizione della Stramilano, la manifestazione podistica più importante d’Italia. Domenica 23 marzo 2025, la manifestazione, con partenza dal centro di Milano, unirà tutti gli amanti della corsa e dell’attività fisica all’aria aperta per una giornata di condivisione, sport e amicizia.

RTL 102.5 seguirà l’evento con collegamenti in diretta dai punti cruciali della corsa, retroscena esclusivi, interviste ai partecipanti e organizzatori, e offrirà un'inedita prospettiva sul dietro le quinte di questa manifestazione sportiva. RTL 102.5 sarà presente con la propria squadra, affiancata quest’anno anche dalla squadra di Radio Zeta, coinvolgendo i propri ascoltatori nell'esperienza della Stramilano.

La Stramilano offre tre diversi percorsi adatti ad ogni tipo di preparazione atletica: la Stramilano da 10 km e la Stramilanina da 5 km con partenza da Piazza Duomo, e la Stramilano Half Marathon da 21 km, con partenza da Piazza Castello.

Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, Federica Picchi, sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, ha dichiarato: "Stramilano è molto più di una corsa: è un simbolo di partecipazione, entusiasmo e spirito di squadra. Regione Lombardia sostiene con convinzione eventi che promuovono lo sport come motore di benessere e crescita sociale. Vedere migliaia di persone correre insieme per le vie di Milano è la dimostrazione di quanto lo sport sappia unire e creare legami profondi tra le persone e valorizzare il nostro capoluogo lombardo".

“Da oltre cinquant’anni, Stramilano è un appuntamento immancabile per lo sport all’aria aperta nella nostra città – è stato il commento di Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano - Un evento dal fascino senza tempo che celebra passione, inclusione e condivisione, ispirando nel corso degli anni numerose manifestazioni e contribuendo a rendere lo sport sempre più accessibile. Una festa per tutte le generazioni: dai runner della Half Marathon agli appassionati della 10 km non competitiva, fino ai più piccoli che affrontano con entusiasmo i 5 km della Stramilanina. Un impegno che si rinnova e si rafforza, soprattutto in vista di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di offrire alla città sempre più opportunità per vivere lo sport in modo inclusivo e aperto a tutti”.

Visitando la sezione Special & Contest su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori avranno l'opportunità di aggiudicarsi l’iscrizione per partecipare, assieme alla squadra di RTL 102.5 e di Radio Zeta, alla cinquantaduesima edizione della Stramilano.