Donald Trump alla Capital One Arena: "Riprenderemo il nostro Paese" Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Una straordinaria ovazione ha accolto Donald Trump al suo ultimo comizio da presidente eletto alla Capital One Arena di Washington. Il futuro 47esimo presidente degli Stati Uniti ha conquistato il palco con la sua solita energia, ribadendo le sue promesse e lanciando messaggi chiari su ciò che farà una volta giurato, previsto per il giorno seguente.





Le parole di Trump

"Abbiamo vinto. Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il Paese", ha dichiarato Trump, sottolineando il suo slogan di sempre: "Faremo di nuovo grande l'America". La folla, entusiasta, ha risposto con applausi e incitamenti, rendendo l’atmosfera carica di aspettativa per i prossimi anni sotto la sua guida.





I temi

Il discorso si è subito concentrato su uno dei temi più cari a Trump: l'immigrazione. "Fermeremo l'invasione al confine", ha esordito, riprendendo il suo approccio rigido contro l'immigrazione illegale. "Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all'estero", ha dichiarato, aggiungendo che agirà rapidamente per affrontare le crisi che il Paese sta vivendo. Il presidente eletto ha promesso di mettere fine a quella che ha definito "l'invasione del confine", confermando che la sua amministrazione inizierà subito a risolvere questa emergenza. In un passaggio controverso, Trump ha annunciato la volontà di intraprendere quella che ha definito "la maggiore deportazione di massa della storia americana". Ha continuato, affermando che il crimine in molte nazioni è diminuito proprio perché "hanno mandato i loro criminali negli Stati Uniti". Queste parole hanno suscitato reazioni contrastanti tra i suoi sostenitori e detrattori, ma Trump ha ribadito che la sicurezza nazionale è una priorità assoluta.





L’economia

Nel suo intervento, Trump ha anche voluto sottolineare l’importanza di risollevare il Paese, a partire dal suo impegno economico. "Domani a mezzogiorno, si chiuderanno quattro anni di declino americano, e si aprirà un nuovo giorno per l'America", ha dichiarato, tracciando un futuro di "prosperità, dignità e orgoglio". Ha poi lanciato il suo messaggio di speranza riguardo al sogno americano, annunciando che l'America sarebbe tornata a prosperare grazie alle sue politiche.

Un altro tema caldo del suo intervento è stato il legame con il mondo della tecnologia. Trump ha raccontato di aver avuto una conversazione con Tim Cook, amministratore delegato di Apple, che ha annunciato un massiccio investimento negli Stati Uniti. Il presidente eletto ha anche ribadito la sua posizione sulla piattaforma TikTok, affermando che è necessario "salvare TikTok" come parte di una strategia di difesa dell'industria tecnologica americana.





La politica estera

La politica estera ha avuto un ruolo significativo nel suo discorso. "Metterò fine alla guerra in Ucraina e risolverò il caos in Medio Oriente", ha detto, sottolineando che uno dei suoi obiettivi principali sarà evitare un conflitto su scala globale. "Non sapete quanto ci siamo vicini alla terza guerra mondiale", ha avvertito, promettendo una leadership che ridurrà l'instabilità internazionale.





Le politiche interne

Infine, Trump ha parlato anche di politiche interne, anticipando il suo piano per abbattere le tasse, ridurre l'inflazione e aumentare i salari degli americani. Questi interventi, ha promesso, inizieranno già dal giorno successivo al suo giuramento.

Infine, ha annunciato che visiterà la California per vedere personalmente i danni causati dagli incendi, promettendo il suo impegno a risolvere le emergenze naturali che colpiscono lo stato.