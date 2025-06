Donald Trump ha giurato: è il nuovo presidente degli Stati Uniti

Cerimonia a Capitol Hill: "Insieme determineremo il corso del mondo. E trasferiamo il potere da Washington al popolo"

Donald Trump ha appena prestato giuramento a Capitol Hill a Washington e diventa ufficialmente il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. "Insieme determineremo il corso del mondo. E trasferiamo il potere da Washington al popolo perché l'establishment ha protetto se stesso e non il popolo. Questo momento appartiene a voi", sono state le prime parole. Poi un ringraziamento anche al presidente uscente: "Grazie agli Obama, sono stati magnifici". Poi è tornato a parlare agli americani: "I problemi di questo Paese terminano ora, il mio è un giuramento di alleanza con voi".

"Cancelleremo il radicalismoislamico dalla faccia delle Terra. Non c'è spazio per pregiudizi inquesto Paese: tutti dobbiamo vivere in uno spirito di unità. Quando siamo uniti, nessuno cipuò fermare. - Lo ha affermato Donald Trump - Non accetteremo piùpolitici che si lamentano solo e non agiscono. Vi restituirò il sogno americano. Tutte le decisioni leprenderemo nell'interesse degli americani, combatterò pervoi, non vi lascerò".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti