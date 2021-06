Dotan su RTL 102.5: "Attraverso Satellites mi conoscerete davvero"

Il musicista israelo-olandese Dotan è stato ospite questo pomeriggio in diretta su RTL 102.5 nel programma The Flight, per presentare il suo nuovo album ‘Satellites’ che esce domani, venerdì 28 maggio. Nel nuovo disco è contenuto il nuovo singolo Mercy, le hit Numb, No Words e There Will Be a Way e altri otto brani.

Dal prossimo 16 ottobre, a partire dal Belgio, il musicista inaugura il tour europeo: Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Svizzera e finalmente Italia il 29 ottobre 2021 ai Magazzini Generali, Milano.

"Satellites"



Domani, il 27 maggio 2021, è la data di uscita di "Satellites", il nuovo album di Dotan

"Vorrei essere lì con voi in studio per presentarlo, ma purtroppo siamo ancora costretti a fare tutto a distanza. Devo ammettere che così te la godi molto meno".

"Mi sembra molto strano fare un'intervista da casa, è come se tutti potessero vedere il mio privato" aggiunge Dotan.

"È un album molto personale e non è una sorpresa. Racconto del viaggio degli ultimi due anni. Credo che la pandemia abbia permesso a tutti di riflettere sulla propria vita. Se ascoltate questo album riuscirete a conoscermi davvero".

L'atmosfera sognante

Tutti i brani dell'album hanno un'atmosfera sognante, onirica, quasi triste, che contraddistingue la produzione di Dotan.

"Mi è capitato che delle persone, incontrandomi dal vivo, si stupissero del fatto che sono una persona allegra. Allora gli ho spiegato che anziché andare da un terapista semplicemente prendo la chitarra e compongo. Per me la musica è terapia".

Dotan e l'italiano

Dotan, oltre ad essere un grande musicista, si sta anche cimentando con l'italiano, ma è a suo dire ancora alle basi.

"Ho scaricato un'app, ci sto provando. Però sono ancora alle basi. La cosa più importante per me è essere in grado di ordinare da mangiare. Il cibo italiano è la cosa che amo di più".

Dotan è stato anche ospite del power Hits Estate all'Arena di Verona e lo ricorda con molto piacere.

"Quando ero piccolo andavo abbastanza spesso con i miei genitori a Verona e restavo sempre incantato dall'arena. Pensavo: un giorno vorrei suonare lì. E alla fine ce l'ho fatta, anche se in assenza di pubblico".

Biografia

Dotan, cantautore olandese polistrumentista dai natali israeliani e la voce gentile, inizia la sua carriera nei Paesi Bassi dove ha collezionato dischi di platino e primi posti in classifica: Miglior Artista & Songwriter dell’anno, Miglior Artista Maschile per 3 anni consecutivi in Olanda; disco di platino e tra i 10 Migliori Album olandesi di sempre col suo disco di debutto 7 Layers (romanticamente scritto, prodotto e registrato nel suo salotto di casa), 4 singoli e 10 dischi d’oro con oltre 100 milioni di streaming globali.

Esploso in Italia grazie al successo clamoroso della hit Numb - scritta a Los Angeles con Neil Ormandy (James Arthur, Dean Lewis) e Tim Randolph (Imagine Dragons), prodotto da Martin Wiklund di Los Angeles e mixato dal vincitore del Grammy John Hanes (Ariana Grande, Lorde, Beck).