Drusilla Foer a RTL 102.5: “Il ritorno a Sanremo? Mi piacerebbe molto, ma solo con una bella canzone”

Drusilla Foer è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, l’artista ha raccontato in diretta in radiovisione “DRU”, il suo primo album uscito lo scorso 6 ottobre 2023.

"DRU": IL PRIMO ALBUM DI DRUSILLA FOER

È uscito il 6 ottobre 2023 “DRU”, il primo album di Drusilla Foer. Pubblicato da BMG, il disco è prodotto da Best Sound, la storica etichetta di Franco Godi che del disco cura personalmente la direzione artistica e gli arrangiamenti.

«A questo album si arriva con calma, con scelte precise e con brani in linea con la nostra estetica musicale. Con Franco Godi, abbiamo capito che ci piacciono le canzoni “ispirate”, una cosa che non si dice dal '35, ossia canzoni mosse da un'ispirazione musicale e narrativa nelle parole, non una trovata musicale troppo costruita ma che abbiano qualcosa da dire. Siamo stati molto severi a sceglierle e molto severi anche a non tenerne alcune da parte per Sanremo o altro».

“DRU” contiene tredici tracce, di cui dodici canzoni inedite, firmate da autori eccelsi di tante generazioni diverse, fra i quali Pino Donaggio e Maurizio Piccoli, Pacifico e Vittorio Cosma, Mariella Nava, Giovanni Caccamo, Mogol e Donida, Tricarico e Luca Rossetti.

«La musica è da sempre una mia grande passione, come quando desideri tantissimo qualcosa e hai timore di ottenerlo; a volte nella vita si prova piacere nell’avere un sogno irraggiunto. Invece questo disco è avvenuto in modo naturale, non sarebbe accaduto senza Franco Godi. Abbiamo messo insieme i pezzi della nostra affettività musicale, è come un grande amore. Sono grata a tutti coloro che hanno collaborato a questo disco».

SANREMO, DRUSILLA FOER: “SAREBBE BELLISSIMO TORNARE A SANREMO"

Nel 2022, Drusilla Foer ha calcato il palco di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice, e chissà se in futuro non la rivedremo in gara come cantante.

«Sarebbe bellissimo tornare a Sanremo, mi piacerebbe tanto. Non tanto per andare in gara, ma per cantare, per essere lì e provare quell'emozione in più dopo aver vissuto Sanremo con grande libertà, serenità e divertimento. Mi piacerebbe essere come gli altri miei colleghi, aver paura, cantare una bella canzone che racconti qualcosa. Se abbiamo una bella canzone, la proporremo»

SANDRA MILO, IL RICORDO DI DRUSILLA FOER A RTL 102.5

Questa mattina, all’età di 90 anni, si è spenta Sandra Milo. A RTL 102.5, Drusilla Foer ricorda l’attice:

«Sandra Milo aveva un livello di purezza nel pensiero e nell’agire privo di vergogna, aveva pudore per la sua vita, sempre sorridente e libera. Una donna la cui libertà, che andrà sempre a passeggio con la sua purezza, è un bel esempio per tutte le donne e per tutti gli uomini. Quando si ha rispetto di sé stessi e degli altri, ci si può fare ciò che si vuole. I suoi sorrisi spiazzavano, era una donna di grandissimo valore».