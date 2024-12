Dybala lascia la Roma per il Galatasaray? Claudio Ranieri: "Voglio giocatori contenti di stare qui"

Mentre la squadra si ritrova coinvolta nella lotta per non retrocedere in Serie B, avendo solo due punti di vantaggio sulla terzultima in classifica, in casa Roma rischia di scoppiare un nuovo caso Dybala.

Secondo quanto riporta la stampa turca, infatti, il Galatasaray starebbe insistendo per ingaggiare il campione argentino che dall'estate del 2022 veste la maglia giallorossa.

In particolare, l'intermediario dell'attaccante della Roma avrebbe incontrato la dirigenza del club di Istanbul e avrebbe anche assistito al match contro il Trabzonspor.

Il Galatasaray cerca il sostituto di Icardi

Il Galatasaray è sulle piste della 'Joya' da diversi mesi e avrebbe aumentato il pressing su di lui, in vista del mercato di gennaio, anche a causa del grave infortunio che ha colpito Mauro Icardi.

In base alle indiscrezioni in arrivo dalla Turchia, il Galatasaray avrebbe già formulato una prima offerta al 31enne di Laguna Larga di circa 10 milioni di euro a stagione.

Dybala in scadenza a giugno 2025

Il contratto di Dybala con la Roma scade a giugno 2025 (ci sarebbe una clausola che prevede il rinnovo automatico nel caso raggiungesse una certa quota di presenze da titolare in questa stagione).

Il calciatore pare che preferirebbe restare nella Capitale almeno fino alla fine del campionato in corso, salvo poi cambiare aria.

Già ad agosto scorso l'attaccante ex Juventus sembrava ad un passo dall'addio, di fronte ad una offerta monstre arrivata dall'Arabia Saudita.

Dopo ore convulse e con un colpo di scena clamoroso, Dybala decise di rimanere alla Roma.

Dybala in Turchia? Le parole di mister Ranieri

Sull'ipotesi di trasferimento al Galatasaray si è espresso pochi minuti fa, intervistato da Sport Mediaset, Claudio Ranieri.

L'allenatore della Roma ha detto: "Ognuno fa il suo gioco e il proprio lavoro. A me fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene. Se ha altre priorità, se il ragazzo non vuole restare e c'è una possibilità... ma bisogna essere d'accordo in due. Io voglio solo giocatori che siano contenti di restare qua. Io non ho percepito nessun disagio da Dybala".

Domani sera, con calcio di inizio alle ore 21.00, la Roma giocherà in casa contro la Sampdoria per la Coppa Italia. I tifosi che affolleranno gli spalti dello stadio Olimpico prenderanno posizione in merito?