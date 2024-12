Coppa Italia: da oggi gli ottavi di finale, ecco le partite in programma

Dopo la lunga 16esima giornata di Serie A, conclusasi soltanto ieri con la sontuosa vittoria dell'Inter sulla Lazio all'Olimpico di Roma per 6-0, oggi torna in campo la Coppa Italia.

Da martedì 17 a giovedì 19 dicembre vanno infatti in scena gli ultimi quattro ottavi di finale della competizione nazionale.

Chi vince strappa il pass per i quarti di finale, dove si sono già qualificate Bologna, Milan, Empoli e Lazio.

Coppa Italia, le partite del 17 dicembre 2024

Oggi, martedì 17 dicembre, si parte con Juventus-Cagliari, in programma alle ore 21.00.

I bianconeri di Thiago Motta ambiscono a fare 'pace' con i tifosi, che hanno fischiato la squadra dopo l'ennesimo pareggio in campionato di sabato scorso contro il Venezia.

Dal primo minuto a guidare l'attacco sarà Dusan Vlahovic. Ipotesi McKennie terzino sinistro e Locatelli difensore centrale, mentre Gatti e Danilo partirebbero dalla panchina.

Coppa Italia, le partite del 18 dicembre 2024

Domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 18.00 sarà la volta di Atalanta-Cesena, con la Dea di Gasperini favorita rispetto agli avversari che militano in Serie B (dove attualmente occupano il quinto posto in classifica).

In serata, con calcio di inizio alle 21.00, ecco la sfida tra Roma e Sampdoria, con Claudio Ranieri che ritrova il suo passato (ha allenato i blucerchiati dal 2019 al 2021).

Per i giallorossi è d'obbligo la vittoria, per provare nuovamente ad uscire dalla crisi infinita, che, numeri alla mano, li vede coinvolti addirittura nella lotta per non retrocedere.

Coppa Italia, le partite del 19 dicembre 2024

Giovedì 19 dicembre alle 21.00 l'appuntamento è con Inter-Udinese.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, in caso di successo, affronterebbero ai quarti la Lazio, che, come già ricordato, ha appena battuto per 6-0 in campionato.

I quarti di finale di Coppa Italia

Il tabellone prevede che la vincente di Juventus-Cagliari incroci l'Empoli (che agli ottavi ha avuto la meglio sulla Fiorentina) e che quella di Atalanta-Cesena sfidi il Bologna, che ha eliminato il Monza. Inoltre, una tra Roma e Sampdoria affronterà il Milan, che ha agevolmente superato il Sassuolo.

Il campionato tornerà in campo venerdì sera con il primo anticipo Verona-Milan.