E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington
28 novembre 2025, ore 15:30
Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale, colpita da arma da fuoco mercoledì a Washington, nei pressi della Casa Bianca, insieme con un altro membro delle forze armate. "Purtroppo, devo informarvi che, pochi secondi prima di iniziare, ho appena saputo che Sarah Beckstrom, della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, magnifica e molto rispettata, che ha iniziato a prestare servizio nel giugno 2023 e si è distinta in ogni modo, è appena scomparsa". Così si è espresso il presidente Usa, durante una telefonata per il Giorno del Ringraziamento con il personale militare in servizio attivo, rifendendo che la vittima, deceduta dopo essere stata brutalmente attaccata, era una persona incredibile. In merito alle condizioni dell’altro militare ferito nell’attacco il leader americano ha fatto sapere che il giovane sta lottando per la vita.
