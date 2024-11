E’ morto a Los Angeles Tony Todd, star di “Candyman” e “Final Destination”

Lutto nel mondo dello spettacolo. E’ morto nella sua casa di Marina del Rey, a Los Angeles, l’attore statunitense Tony Todd, noto per i suoi ruoli nei film horror delle serie "Candyman", in cui ha interpretato il fantasma killer Daniel Robitaille, e nel franchise di "Final Destination". Tony Todd aveva 69 anni. La notizia della scomprasa è stata pubblicata oggi dai media statunitensi. La moglie di Tony Todd, interpellata da “The Hollywood Reporter”, ha sottolineato che il consorte da tempo era malato. "L'industria del cinema ha perso una leggenda. Abbiamo perso un caro amico. Riposa in pace, Tony, la tua famiglia di Final Destination", ha scritto sui social la New Line Cinema che ha prodotto la celebre pellicola.

L’artista nato a Washington il 4 dicembre del 1954, il cui vero nome era Anthony Tiran Todd, nel corso della sua lunga carriera, durata oltre 40 anni, ha collezionato 245 apparizioni tra film e telefilm. Il suo debutto sul grande schermo nel 1986 con film "Sleepwalk". Indimenticabile il suo ruolo più importante in "Candyman - Terrore dietro lo specchio", opera del 1992 del regista Bernard Rose, il ritorno nel 1995 con "Candyman - L'inferno nello specchio" e nel 1995 in "Candyman - Il giorno della morte", nel 1999, infine, il remake del 2021. C’è poi nella memoria di tutti il ruolo di William Bludworth ricoperto da Tony Todd, tra il 2000 e il 2011 nell'horror soprannaturale "Final Destination", "Final Destination 2" e "Final Destination 5" .





Le altre interpretazioni di Tony Todd

Nel 1990 l’attore americano, entrato nel cast del franchise di fantascienza "Star Trek", ha interpretato il personaggio di Kurn/Rodek nelle serie tv "Star Trek: The Next Generation" e "Star Trek: Deep Space Nine". Tony Todd ha recitato in molti film, ricordiamo: "Platoon", "The Rock", "La notte dei morti viventi", "Il corvo - The Crow", "Colors - Colori di guerra" e "Bird". L’artista ha preso parte anche a numerose serie televisive, tra queste segnaliamo: "Hercules", "Xena - Principessa guerriera", "Law & Order", "Boston Public", "X-Files", "Stargate SG-1", "Smallville", "Criminal Minds" e "24".