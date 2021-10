E’ morto Colin Powell, l'ex segretario di Stato americano è stato stroncato dal Covid

L'ex segretario di Stato americano, Colin Powell, è morto per complicazioni legate al Covid. Aveva 84 nni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, con un messaggio sui social. "Abbiamo perso uno straordinario marito, padre, nonno e un grande americano", si legge su Facebook. I parenti dell'ex generale hanno sottolineato che il loro congiunto aveva completato il ciclo vaccinale. Colin Powell, primo segretario di Stato afroamericano della storia degli Stati Uniti, è stato una delle personalità politiche più influenti durante le guerre avviate dal presidente George W. Bush in Iraq e in Afghanistan, tra il 2001 e il 2003, contribuendo a sviluppare la politica estera americana anche per gli anni successivi.





Powell, primo segretario di Stato afroamericano

Rimase in carica dal gennaio 2001 al gennaio 2005 ed è ricordato, tra l'altro, per il discorso tenuto il 5 febbraio del 2003 al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in cui sostenne l’esistenza di prove, in merito al possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime di Saddam Hussein, per giustificare l’attacco militare in Iraq. Durante l’intervento al Palazzo di vetro, colpì l’immaginario collettivo, agitando una fiala che conteneva una non meglio precisata polvere bianca.





Un grande uomo, il ricordo di George W. Bush

"Colin Powell è stato un grande servitore dello Stato, ad iniziare dal suo servizio come soldato durante la guerra del Vietnam. Ed è stato un uomo di famiglia e un amico". In questo modo si è espresso l’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush. L’ex capo della Casa Bianca ha sottolineato che Powell durante la sua carriera, che lo ha visto impegnato anche nelle amministrazioni di Regan e Gerge H. Bush, è stato altamente rispettato sia in patria sia all’estero.





Il Pentagono elogia il Generale

"Il mondo ha perso uno dei leader più grandi che abbiamo mai visto, Alma ha perso un ottimo marito e i figli un padre fantastico. E io ho perso un mentore e uno straordinario amico". Queste le parole pronunciare dal capo del Pentagono, Lloyd Austin. “Ha sempre trovato del tempo per me e potevo sempre andare da lui per sottoporgli problemi difficili, ricevendo ottimi consigli", ha aggiunto Austin.