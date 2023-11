È ufficiale il ritorno dei Beatles, dopo 40 anni esce l’inedito “Now And Then”

Si intitola “Now And Then” e segna il ritorno dei Beatles. È l’ultima canzona dei Beatles, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e, dopo oltre 40 anni, finalmente è stata terminata da Paul e Ringo. L’attesissima uscita è prevista per giovedì 2 novembre alle 15 in tutto il mondo via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Un lavoro che può essere pubblicato grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e che Paul McCartney, quando l’ex Fab Four raccontato la genesi del brano. “Siamo riusciti a estrarre la voce di John Lennon da un vecchio demo. Abbiamo appena terminato di registrare e rifinire la canzone, la pubblicheremo quest'anno”, aveva detto McCartney in un'intervista, spiegando che la parte fondamentale del lavoro era stata fatta durante le riprese di “Get Back”, il documentario di Peter Jackson. Durante le riprese, la montatrice dei dialoghi (Emile De La Rey) era riuscita, grazie all’uso della tecnologia ad isolare le voci dei Beatles da tutto il resto. Lo stesso sistema usato da McCartney per duettare virtualmente con John Lennon nel suo ultimo tour. “Avevamo la voce di John e un pianoforte e poteva separarli con l'intelligenza artificiale. Si indica alla macchina quale traccia è la voce, quale è la chitarra, e si istruisce a prendere solo un canale”, aveva raccontato ancora McCartney. Il resto è storia, come tutto ciò che riguarda i Beatles.





Due brani

Sarà un disco con doppio lato “A”, infatti oltre al singolo inedito ci sarà anche la canzone che lanciò i Beatles nel firmamento mondiale della musica, ovvero la prima canzone della band (uscita nel 1962) ''Love Me Do''. I brani che sono stati mixati in stereo e Dolby Atmos, mentre la copertina porta la firma di Ed Ruscha. Associato al brano uscirà anche il videoclip, di cui al momento non si conoscono particolari, se non la data di uscita: venerdì 3 novembre.









Il documentario

Ma non è l’unica sorpresa firmata Beatles, infatti, l’inedito singolo sarà anticipato da un film documentario della durata di 12 minuti, “Now And Then – The Last Beatles Song”', scritto e diretto da Oliver Murray, la cui uscita è prevista il primo novembre. Si potrà vedere dalle ore 20.30 (ora italiana) sul canale ufficiale YouTube dei Beatles. Il corto narra la storia di com’è nata questa canzone e, tramite materiale inedito si potranno ascoltare i commenti di Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.





Le nuove versioni delle raccolte Rossa e Blu

I fan dei Beatles potranno anche ascoltare in una nuova qualità le famose compilation 1962-1966 ('The Red Album') e 1967-1970 ('The Blue Album'), che saranno sul mercato il prossimo 10 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Si tratta di due compilation che raccolgono il meglio della produzione dei Fab Four e che hanno fatto conoscere i quattro di Liverpool alle generazioni successive. Le nuove versioni sono sono state estese e brani mixati in stereo e Dolby Atmos. 4 nuovi CD e una collezione di vinili 6LP da 180 grammi si aggiungono a “Red” e “Blue” in un cofanetto da collezione. La versione UK del singolo “Love Me Do” apre 1962-1966 (2023 Edition), mentre “Now And Then” è contenuta dentro 1967-1970 (2023 Edition) a completamento delle raccolte che coprono la loro intera carriera.