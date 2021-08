Ecco come sono cambiate le vacanze degli italiani negli ultimi cinquant'anni

Febbraio 2018, Festival di Sanremo. Lo Stato Sociale presenta "Una vita in vacanza" classificandosi al secondo posto, con un brano che sa già di estate e che porta la mente di chi ascolta su una spiaggia dorata a fine serata passata magari a ballare con gli amici di sempre. Per gli italiani infatti la vacanza è cosa seria e non è mai troppo presto per iniziare a pensarci. In fondo è l'obiettivo che si insegue per un anno intero, andando e tornando dal lavoro contando i giorni che ci separano dalle ferie. Si potrebbe dire che sia sempre stato così, ma non se ne avrebbe la certezza; ciò che si può dire è che l'Italia non è la stessa di cinquant'anni fa, come non lo sono gli italiani. Ecco che tra le abitudini che cambiano c'è anche quella di come e dove andare in vacanza.





Un po' di numeri

Durata media dieci giorni

Primo atto: la prenotazione. Per chi non possiede una seconda casa o sceglie comunque di organizzare un viaggio è necessario incrociare ferie e impegni. Il tutto porta a un totale di circa undici giorni in media, quasi la metà rispetto ai venti di cinquant'anni fa. A renderlo noto sono i dati di Federconsumatori.





Chi parte e chi no

Una seconda indagine di Confesercenti invece rivela come circa il 60% degli italiani si dedichi oggi una vacanza, a fronte di un 'lusso' che prima del boom economico italiano coinvolgeva il 13% della popolazione nazionale. Tra i più fortunati a partire ci sono dirigenti, impiegati e imprenditori, oltre che studenti liceali e universitari, in partenza nel 68% dei casi. Restano indietro pensionati e disoccupati: meno di uno su due riesce a partire.