Elio e le Storie Tese a RTL 102.5: “Per il Natale 2024, la trincea portatile è il regalo per eccellenza”

Elio e Faso, componenti del gruppo Elio e le Storie Tese, sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il loro nuovo singolo, intitolato “Natale in trincea” e pubblicato il 6 dicembre. Il brano descrive nel dettaglio questo prodigio del Made in Italy, leggero, tecnologico, dal design accattivante, adatto a tutta la famiglia. Insomma, un must per questi tempi bellicosi. Ai microfoni di RTL 102.5, i due hanno raccontato: «È molto interessante ed è il dono per eccellenza delle feste 2024. Siccome tutti pensano a cosa regalare, la trincea portatile mette d’accordo tutti, perché va bene per tutti in quest’epoca di ansia e paure. Il brano, dal titolo “Natale in trincea”, vede la partecipazione dei Neri per caso ed è uno spot, una televendita perché la trincea arriva in varie forme e può accontentare tutti, la nonna, la mamma, la trovi in rete in vendita. La “trincea” è una strenna ma anche uno status simbolo». A marzo di quest’anno, gli Elio e le Storie Tese hanno portato in scena la terza edizione del “Concertozzo”, uno speciale, questa volta allo stadio di Monza: un evento inclusivo nel quale, per la prima volta a livello mondiale, tutto ciò che riguarda la somministrazione di cibi e bevande è stata gestita da associazioni di e per ragazzi autistici. Inoltre, nell’estate 2024, la band è tornata in tour nelle piazze italiane con diciotto date, ottenendo un grande successo.





La collaborazione con i Neri per Caso

Il singolo “Natale in trincea” vede la partecipazione dei Neri per Caso, il gruppo musicale italiano, formatosi nel 1991. In merito alla collaborazione con il gruppo, gli Elio e le Storie Tese hanno rivelato: «I Neri per Caso sono un gruppo strepitoso, anche loro made in Itay e ingiustamente sono trattati come qualcosa di ovvio e scontato. Loro sono dei fenomeni, prendetene nota. Sono stati molto bravi in GialappaShow e siamo contenti che li abbiano coinvolti».