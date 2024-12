Elisabetta Canalis a Belve: "Con Bobo Vieri ho toccato il fondo, Clooney mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama" Photo Credit: Stefania Casellato

Le anticipazioni dell'intervista della showgirl che andrà in onda domani sera su Rai2: "Ho sofferto di disordini alimentari per cinque anni"

Sono destinate a rimbalzare su siti, social e quotidiani le dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Canalis a Belve, nella puntata che andrà in onda su Rai2 in prima serata domani, martedì 3 dicembre 2024. Elisabetta Canalis e la storia "tossica" con Vieri La showgirl è stata interpellata sulla sua vita privata e in particolare su alcune delle passate relazioni avute con personaggi famosi. Per esempio, a proposito della storia d'amore vissuta con Bobo Vieri, la Canalis ha spiegato: "Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano". La verità di Elisabetta Canalis su George Clooney Decisamente diversi i toni usati per rievocare la relazione con George Clooney: "È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama". Quando Francesca Fagnani le chiede se avesse veramente firmato un contratto con l'attore hollywodiano, l'ex velina di Striscia la notizia ha chiarito che trattasi di "stron*ata". Le altre dichiarazioni della Canalis a Belve del 3 dicembre 2024 Nel corso dell'intervista, registrata nelle scorse ore a Roma, la 46enne ha svelato di aver sofferto di un disordine alimentare dai 15 ai 20 anni: “Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisti con l’età e con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza”. In merito alla fine dell'amicizia con la 'velina bionda' Maddalena Corvaglia, la risposta è stata diplomatica: "La vita ci ha allontanate. Io non facevo bene a lei e lei non lo faceva a me. Oggi ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo". Belve: ospiti puntata 3 dicembre 2024 Nella terza puntata stagionale di Belve, in onda domani sera su Rai2, oltre ad Elisabetta Canalis saranno ospiti anche Sonia Bruganelli, fresca di partecipazione (discussa) a Ballando con le stelle, e Fabio Volo.

