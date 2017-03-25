Elton John, A 70 anni mai felice come ora

Elton John: "A 70 anni mai felice come ora"

Redazione Web

25 marzo 2017, ore 07:00

Per l'artista un grande evento di Gala a Los Angeles condotto da Rob Lowe con tra gli ospiti Lady Gaga

Elton John festeggia i suoi primi 70 anni a Los Angeles con un grande evento di beneficenza in cui sono attesi Lady Gaga e altri ospiti a sorpresa. I proventi saranno devoluti alla Elton John Aids Foundation e al The Hammer Museum, per sostenere due delle cause che stanno più a cuore ad Elton: fermare la piaga dell'AIDS/HIV e la promozione dell’arte nelle sue molteplici forme.
"Sono ancora interessato a guardare verso il futuro, con quello che creo, le mie collaborazioni e scoprendo il lavoro di altre persone. - ha detto l'artista - Credo che l'età sia irrilevante, basta tenere connesse le nostre menti, restando curiosi verso le cose nuove. Posso entusiasmarmi per un nuovo artista che suona un suo demo, così come per il nuovo disco dei miei eroi musicali. Posso entusiasmarmi suonando in una città in cui non sono mai stato, o visitando un posto che conosco bene per vedere com’è cambiato. La vita è un continuo divenire, e io la assecondo. Mi sento felice di usare la mia popolarità per portare attenzione sulle ingiustizie del mondo, e cerco di aiutare dove posso. La mia vita non è mai stata felice come ora".

