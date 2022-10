Emergenza smog: codice rosso a Milano, Torino e Padova

L’inquinamento dell’aria è sempre più una malattia cronica per il nostro Paese. Legambiente suona il campanello d’allarme perché una situazione già seria fino a inizio ottobre rischia di peggiorare con l’arrivo dei mesi più freddi. Su 13 città monitorate 3 hanno superato il limite di legge del Pm10 che è considerato un buon indicatore della qualità dell’aria. Codice rosso per Torino, Milano e Padova fuori dai limiti di legge. Codice giallo per Parma, Bergamo, Roma e Bologna. Nessuna città rispetta i valori dell'Oms per il Pm10, ovvero 15 microgrammi/metro cubo. Commentando il dossier Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente punta il dito contro l’immobilismo della politica e propone la riduzione dei limiti velocità in autostrada da 130 a 100 Km orari, il potenziamento della mobilità pubblica e l’implementazione delle Ztl.

PM10, L’IMPATTO SULLA SALUTE

L'inquinamento atmosferico miete più vittime in Italia che nel resto del continente europeo. Secondo le ultime stime dell'Eea (Agenzia europea ambiente), il 17% dei morti per inquinamento in Europa è infatti italiano (uno su 6). Il PM10 è chiamato anche frazione toracica in quanto, passando per il naso, è in grado di raggiungere la gola e la trachea (localizzate nel primo tratto dell’apparato respiratorio). Le particelle più piccole (con diametro inferiore a 2,5 micron) chiamate PM2,5 o frazione respirabile, possono invece arrivare ancora più in profondità nei polmoni. Esistono anche particelle con diametro piccolissimo, dette particolato ultrafine (PUF), che possono penetrare fino agli alveoli polmonari. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato l’inquinamento dell’aria (di cui il particolato atmosferico è un indicatore) nel Gruppo 1, vale a dire tra le sostanze cancerogene per l’uomo.