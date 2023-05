Emilia Romagna, cresce il bilancio delle vittime del maltempo. Tutti i fiumi esondati, soccorsi al lavoro

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

È un bilancio che continua ad aggravarsi quello del maltempo che si abbatte sull'Emilia Romagna. Salgono a cinque i morti accertati, come dichiarato dalla prefettura di Forlì - Cesena. I sommozzatori hanno ritrovato i corpi senza vita di un uomo e una donna in Via Padulli, nel quartiere Cava a Forlì. Nelle scorse ore erano stati segnalati tra i dispersi. Sono così tre le vittime registrate a Forlì, una a Ronta di Cesena e una a Cesenatico. Secondo quanto si apprende dalle aurorità, nel Ravennate si sta cercando di recuperare il corpo di un'altra persona.

I SOCCORSI

Si cercano ancora alcuni dispersi, anche se i numeri sono difficili da accertare, con i soccorsi resi complicati dalla viabilità interrotta, con le strade allagate in 24 comuni, tutti i fiumi esondati, segnalazioni di almeno 250 dissesti in atto. "ha dichiarato il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Più di cinquemila finora gli evacuati. Gli ultimi a Bologna, nella zona di Via del Paleotto, dove c’è preoccupazione per l’innalzamento del torrente Savena. Obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai superiori. Sempre nel bolognese, a Livergnano, nella notte è crollata un’abitazione, travolta da un masso e da detriti scesi dalla montagna. Le tre persone che si trovavano all’interno sono state tratte in salvo e solo una ha riportato lievi contusioni. Crollato anche il ponte della Motta a Molinella. Sospesa la circolazione dei treni sulle linee nel bolognese e nel ravennate. Cinquantamila gli utenti senza energia elettrica. Instancabile il lavoro dei Vigili del Fuoco, con squadre di volontari partite anche da altre regioni. In campo anche i militari.