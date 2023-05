Emilia Romagna, il tempo migliora ma l'allerta resta rossa. Onu: in 50 anni dodicimila eventi estremi

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

La polizia invita gli automobilisti a non recarsi nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna dove la viabilità secondaria è ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino. Intanto questa mattina hanno ripreso a circolare le tratte ferroviarie Rimini-Forlì e Ravenna – Rimini, come annunciato da una nota delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ONU, IN 50 ANNI 2 MILIONI DI MORTI

Oltreoceano intanto, l'Organizzazione mondiale della meteorologia (), che fa capo all'Onu, lancia un allarme: dal 1970 al 2021 nel mondo sono stati dodicimila gli eventi metereologici, climatici e idrici estremi. Fenomeni che hanno causato più di 2 milioni di morti, di cui il 90% nei Paesi in via di sviluppo, e danni economici per 4.300 miliardi. Dati che raccontano però, precisa l'organizzazione, anche di come siano migliorate la capacità nel dare allarmi precoci e la gestione dei disastri, elementi che hanno permesso di ridurre il numero di perdite umane negli ultimi 50 anni.