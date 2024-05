Emis Killa: 15 anni di carriera, tutto sugli ospiti annunciati

Non un semplice concerto

Il rapper milanese lo scorso aprile ha annunciato, in occasione dei suoi quindici anni di carriera, un grandissimo evento, il 2 settembre 2024 a Fiera Milano Live. Il rapper per festeggiare nel meglio dei modi ha deciso di invitare ben quindici ospiti.

Quali ospiti ci saranno?

Emiliano Rudolf Giambelli, vero nome del rapper, ha deciso di annunciare i suoi ospiti in modo originale. Ognuno di loro viene presentato sotto forma di figurina, con in sottofondo cori da stadio che ripetono il loro nome come una tifoseria, in virtù della sua passione per il calcio. Fino ad oggi conosciamo solo alcuni tra i cantanti che si esibiranno all’evento, l’ultimo annunciato è Jake La Furia, con il quale nel 2020 ha pubblicato l’album “17”. Tra gli artisti annunciati fino ad ora troviamo Sfera Ebbasta, Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo e Paky, ha inoltre affermato che ognuno di loro avrà un proprio spazio d’esibizione. Aspettiamo con curiosità le prossime rivelazioni.

Come sarà lo show?

Emis Killa, quando ha annunciato l’evento lo ha definito non un semplice live, ma una festa per celebrare con i suoi fan i quindici anni di carriera: “Molto di più di un concerto, qualcosa di inedito che non vedrete per un po' di tempo”, ha scritto il cantante nella descrizione di un post instagram in cui presentava l’evento

15 anni di carriera in 34 anni

Così giovane il cantante ha già un abbondate storico musicale e promette di ripercorrerlo durante questo concerto. Partendo dai primi concorsi di freestyle, passando per mixtape, album e singoli, l’artista si è fortemente affermato nella scena rap italiana, fin dal 2009. Candidato nel 2019 come miglior artista rap agli On Stage Awards e vincitore di molteplici premi musicali, il rapper non ha mai smesso di far parlare di sè e della sua musica.

Nuove uscite

Dopo la sua ultima pubblicazione “Effetto Notte”, album uscito del 2023, i fan di Emis Killa non vedono l’ora di scoprire i nuovi progetti del cantante. Attualmente sappiamo che la prossima pubblicazione sarà un brano in collaborazione con il rapper Fedez. Parte della canzone pubblicata dai due sui loro profili social, di cui ancora non conosciamo né titolo né data di uscita, si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate 2024.