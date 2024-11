Endless love, cambia la programmazione della serie tv turca. Fan in rivolta contro Mediaset

Per 'Endless Love' una delle serie tv maestre nel creare trame che tengono lo spettatore con il fiato sospeso, Mediaset ci mette su un carico da 90 e dall’appuntamento quotidiano del daytime di Canale 5 delle 14:10, a partire da oggi, la soap è stata sostituita da Segreti di Famiglia.

DOCCIA FREDDA PER I FAN

Chi era abituato a piazzarsi davanti alla tv per seguire la serie televisiva turca ‘Endless Love’ dopo pranzo oggi ha decisamente avuto una brutta sorpresa. Proprio nel vivo della trama di Endless Love, i fan dovranno accontentarsi di vedere le nuove puntate nella fascia serale del giovedì e il sabato nel daytime pomeridiano (nella versione extra-large che durerà due ore e che farà da traino a Verissimo di Silvia Toffanin). Una scelta adottata in passato anche per la soap Terra Amara e, anche in questa occasione, ha provocato molta indignazione tra i telespettatori, che hanno definito la decisione di Mediaset come “irrispettosa”.

COSA C’È DIETRO LA DECISIONE?

Al momento mancherebbero circa una cinquantina di puntate prima dell’attesissimo finale della seconda stagione. Episodi della durata di 45 minuti circa che Mediaset avrebbe intenzione di preservare, un po' come avevano già fatto in passato con gli episodi conclusivi di Terra amara, spostandoli nel prime time della rete, dove in questi mesi ha dimostrato di avere dalla sua parte uno zoccolo duro di spettatori. Attualmente nel daytime pomeridiano di Canale 5, la media si aggirava sui 2,4 milioni al giorno con picchi di share del 22% durante le puntate extra-large trasmesse al sabato pomeriggio. In parole povere con la sospensione in daytime, Mediaset si assicurerebbe un maggior numero di puntate in prime time della fortunata serie turca, che dunque potrebbe arrivare a durare fino a marzo/aprile 2025.

Credit Burak Özçivit