Epifania, la Befana della Polizia di Stato fa visita ai bambini del Gemelli

Chissà cosa devono aver pensato i bimbi e le bimbe ricoverati presso il Policlinico Gemelli di Roma quando hanno visto la Befana scendere da una Lamborghini dipinta con i loghi della Polizia di Stato, scortata dagli agenti. Avrà bevuto troppo prima di mettersi alla guida della sua scopa? Avrà superato i limiti di velocità in volo? Avrà rotto il manico in testa a qualche genitore che non voleva farla entrare in casa? O forse trasporta un carico di doni talmente prezioso da necessitare una scorta armata… una sola certezza: quei regali così ambiti erano tutti per loro!





La Befana della Polizia di Stato

Anche quest’anno gli agenti della Polizia di Stato sono tornati presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS per donare un sorriso e un po’ di svago ai piccoli degenti ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale.

Un appuntamento diventato ormai tradizione che coinvolge i militari in visita presso il nosocomio. Quest’anno la simpatica vecchina è stata scortata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dagli agenti della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Questura di Roma. I piccoli non credevano ai loro occhi quando hanno visto i doni che la Befana aveva tenuto in serbo per loro: peluche, dolcetti e, soprattutto, un momento di svago e spensieratezza che li ha portati per un po' lontano dalle mura dell’ospedale.

La Befana della Polizia di Stato è passata anche a far visita ai bimbi dell'Ospedale di Siracusa, Lentini e Avola, dell'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni, degli Ospedali "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie e "L. Bonomo" di Andria, dell'ospedale "Moscati" di Aversa, dell'Ospedale Infermi di Rimini.

“Anche quest’anno è arrivata la Befana con i suoi amici poliziotti a regalare sorrisi, dolcetti e un pizzico di magia ai bambini ricoverati negli ospedali. Un gesto di solidarietà per essere vicini alle famiglie di questi piccoli guerrieri, che non hanno potuto attendere l’arrivo della “vecchietta” nelle loro case”, queste le parole scritte nel post pubblicato in mattinata sull’account ufficiale della Polizia di Stato su Facebook, in accompagnamento alle foto dell’iniziativa.