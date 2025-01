Ergastolo al baby boss che uccise un pizzaiolo a Napoli, per un paio di scarpe sporcate. La mamma della vittima, volevo sentire solo la parola ergastolo

I giudici della prima Sezione della Corte d'Assise di Napoli hanno condannato al carcere a vita il baby boss per l'omicidio del pizzaiolo 18enne ucciso con un colpo di pistola al petto al culmine di una lite alla quale era estraneo, scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Stesso nome per killer e vittima, Francesco Pio, ma le analogie finiscono qui: perchè il 18enne Maimone era con i suoi amici nella zona degli chalet di Mergellina, a Napoli, quando Valda, 21 anni, sparò all'impazzata tra la folla dopo una lite con altre persone per un drink versato su una scarpa. Era il marzo del 2023, oggi la lettura della sentenza è stata accolta da urli di gioia e commozione dai familiari della vittima. La mamma ha detto che voleva sentire una sola parola: ergastolo.

LA MAMMA DELLA VITTIMA, VOLEVO SENTIRE UNA SOLA PAROLA: ERGASTOLO

Da un lato c'è quel sentimento di soddisfazione, perchè giustizia è stata fatta riconoscendo il carcere a vita al giovane accusato dell'omicidio del figlio. Ma Concetta Napolitano si rivolge ancora una volta ai giovani con lo stesso messaggio: 'deponete le armi'. "Le mamme non ce la fanno più, abbiamo partorito i nostri figli e qualche balordo ce li ha tolti", ha detto ancora la mamma di Francesco Pio Maimone. Pregavo tutte le sere affinché avessimo giustizia: ringrazio magistrati, avvocati e polizia per le indagini. Noi siamo persone oneste che lavorano, ha detto, invece, Emanuele Maimone, fratello di Francesco Pio.

IL PROCESSO

Lo scorso aprile, in aula, Francesco Pio Valda fu riconosciuto da un testimone come l'assassino di Francesco Pio Maimone: Il primo colpo l'ho sentito, poi l'ho visto sparare di nuovo, ad altezza uomo, raccontò alla Corte d'Assise di Napoli. Una testimonianza schiacciante, seguita all'incriminazione di un'altro teste per falsa testimonianza. Il cugino del titolare di uno degli chalet dove è avvenuto il delitto, in aula aveva ritrattato alcune dichiarazioni precedentemente rese, dicendosi non in grado di riconoscere i partecipanti alla lite al termine della quale Valda avrebbe sparato, uccidendo Maimone. In seguito per evitare condizionamenti, la pm Antonella Fratello aveva deciso di secretare la lista dei testimoni.