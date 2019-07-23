Esplode palazzina nell'Isola d'Elba, due i morti

E' successo a Portoferraio. Trovata morta anche la donna dispersa

Un'esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio. I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre un'altra è stata recuperata senza vita. E' stata trovata priva di vita anche la quinta persona, una donna, dispersa dopo l'esplosione della palazzina.

