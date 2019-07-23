Esplode palazzina nell'Isola d'Elba, due i morti

Esplode palazzina nell'Isola d'Elba, due i morti

Esplode palazzina nell'Isola d'Elba, due i morti

Redazione Web

23 luglio 2019, ore 07:49 , agg. alle 12:50

E' successo a Portoferraio. Trovata morta anche la donna dispersa

Un'esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio. I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre un'altra è stata recuperata senza vita. E' stata trovata priva di vita anche la quinta persona, una donna, dispersa dopo l'esplosione della palazzina. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

    Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

  • Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

    Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

  • Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

    Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

  • Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

    Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Francesco De Gregori e Stefeno Pistolini presentano “Francesco De Gregori Nevergreen” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Francesco De Gregori e Stefeno Pistolini presentano “Francesco De Gregori Nevergreen” a RTL 102.5

  • Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 settembre, scoprilo qui...

    Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 settembre, scoprilo qui...

  • Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

    Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Cai Shangjun presenta “The sun rises on us all” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Ildikó Enyedi, Luna Wedler e Enzo Brumm presentano “Silent Friend” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Ildikó Enyedi, Luna Wedler e Enzo Brumm presentano “Silent Friend” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Piero Pelù e Francesco Fei presentano “Piero Pelù. Rumore dentro” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Piero Pelù e Francesco Fei presentano “Piero Pelù. Rumore dentro” a RTL 102.5

Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

La rissa avvenuta una settimana fa tra un gruppo di palestinesi e una famiglia francese di religione ebraica a Lainate

Delitto di Garlasco, 18esimo anniversario con sorpresa,c'è stato un errore nei primi rilievi compiuti

Delitto di Garlasco, 18esimo anniversario con sorpresa,c'è stato un errore nei primi rilievi compiuti

La storia infinita dei processi per la morte di Chiara Poggi è destinata forse al prolungamento,il dna di ignoto 3 non ha nullla a che fare con l'omicidio

E' morto il bambino di tre anni caduto in una piscina di un bed and breakfast in Piemonte

E' morto il bambino di tre anni caduto in una piscina di un bed and breakfast in Piemonte

L'incidente è avvenuto sabato scorso a Omegna. Il piccolo era sfuggito per pochi minuti al controllo dei genitori, di origine moldava