Europa League, la Lazio tiene vive le speranze di qualificazione, Cluj battuto 1-0

Redazione Web

28 novembre 2019, ore 23:17

Alla squadra di Inzaghi serve un mezzo miracolo, deve vincere la prossima e sperare nell'aiuto del Celtic

La Lazio batte 1-0 il Cluj, e tiene in vita le pochissime speranze di qualificazione ai sedicesimi. La rete decisiva di Correa al 24esimo del primo tempo. La squadra di Inzaghi ha comunque saputo mantenere il risultato, con una gara accorta, che le potrebbe permettere di superare i rumeni in caso di arrivo a pari punti. Il Cluj ha nove punti, sei la Lazio, che dovrà vincere con il Rennes e sperare che il Celtic, già qualificato, vada a vincere in terra rumena.

