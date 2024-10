Europa League: Roma soffre ma vince. Anche l'altra squadra romana, la Lazio, torna a casa con una vittoria

ROMA DINAMO KIEV, 1-0

La Roma conquista una vittoria sofferta per 1-0 contro la Dinamo Kiev all’Olimpico nella terza partita del girone di Europa League. I Giallorossi riescono a portare a casa tre punti fondamentali grazie a un gol su rigore dell'attaccante ucraino Artem Dovbyk, seconda rete per lui nella coppa europea. Un successo che permette a Juric e i suoi di salire a 4 punti in classifica. Il tecnico croato ha deciso di affrontare la gara con diversi cambi nella formazione, come già annunciato in conferenza stampa, mantenendo il modulo 3-5-2. Nel primo tempo, la Roma ha mantenuto il controllo del gioco, ma ha incontrato le solite difficoltà nel concretizzare le occasioni offensive. Il gol decisivo è arrivato al 23', quando Dovbyk ha trasformato un calcio di rigore guadagnato da Baldanzi, spiazzando Neshcheret e portando in vantaggio i giallorossi. La Dinamo ha cercato di reagire, rendendosi pericolosa al 34' con un potente tiro al volo di Tymchyk che ha fatto tremare i tifosi romanisti, ma la palla è finita fuori di poco. Al 43', Popov ha segnato da pochi passi, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Nella ripresa, Juric ha effettuato ulteriori cambi, inserendo Cristante e Shomurodov per dare nuova energia alla squadra. Al 58', la Roma ha sfiorato il raddoppio con Pisilli, il cui tiro è stato deviato in angolo da un intervento decisivo di Popov. Con l’ingresso in campo di Pellegrini e Dybala, la squadra ha acquisito ulteriore qualità, e proprio il numero 7 ha tentato la via del gol su punizione al 74', colpendo però solo l’esterno della rete. All'80', Shomurodov ha sfiorato il palo con un tiro a giro, e pochi minuti dopo ha fallito un’occasione clamorosa davanti al portiere, spedendo fuori da posizione favorevole. Nonostante la pressione finale della Dinamo Kiev, la Roma ha resistito con determinazione, riuscendo a difendere il vantaggio fino al termine e assicurandosi una vittoria fondamentale per il cammino europeo e che permette ai Giallorossi di rifiatare dopo i risultati altalenanti dell'ultimo periodo. Un match, lo ricordiamo, che abbiamo seguito in diretta su RTL 102.5 con radiocronaca integrale.

Tre su tre, percorso netto per la Lazio che batte anche il Twente e si conferma in testa alla nuova Europa League - a punteggio pieno insieme a Tottenham e Anderlecht - mettendo un ulteriore tassello verso il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione senza passare dai playoff. In Olanda, nazione nella quale aveva perso le ultime 3 partite giocate, i biancocelesti di Baroni si impongono per 2-0 grazie alla rete di Pedro, la terza nelle ultime tre apparizioni dello spagnolo, e a quella del danese Isaksen che a una manciata di minuti dalla conclusione mette in cassaforte il risultato.