Europei Under 21, Italia-Spagna 3-1, esordio vincente

Al Dall'Ara gli Azzurrini rimontano il gol di Ceballos con una doppietta del gioiello viola e il rigore del centrocampista romano

Parte come meglio non potrebbe l'avventura della Under 21 negli Europei di categoria. Al Dall'Ara di Bologna la squadra di Gigi Di Biagio batte infatti 3-1 la Spagna: gli Azzurrini vanno in svantaggio dopo una magia di Ceballos (9'), poi si scatena Chiesa, che pareggia al 36' e ribalta il punteggio al 64'. Chiude i giochi il rigore di Pellegrini a otto minuti dalla fine. L'Italia è in testa al gruppo A insieme alla Polonia, prossima avversaria nel girone.

