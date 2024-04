Calcio, Serie A, finisce 1 a 1 tra Fiorentina e Genoa, pareggiano anche Atalanta e Hellas Verona

Festival del goal al Gewiss Stadium, finisce 2 a 2 tra Atalanta e Hellas Verona. Partita divertente e dominata dalla Dea nei primi 45 minuti dove gli Orobici non lasciano spazio al Verona che, nel primo tempo, realizza 1 solo tiro in porta. La apre l'Atalanta al tredicesimo minuto con Scamacca che riceve da Koopmeiners, stop e tiro al volo della punta italiana che realizza un goal meraviglioso. Passano 5 minuti e Scamacca si veste da assistman, serve Ederson che a tu per tu con Montipò fa il 2 a 0. Gli Orobici dominano creano più pericoli con Koopeminers e De Ketelaere che però non concretizzano. Nel secondo tempo esce fuori il Verona che rifila un uno due micidiale agli Orobici: prima, al 56’, Lazovic riceve dal limite e lascia partire il tiro dalla distanza sul quale Carnesecchi non arriva. Dopo 4 minuti arriva il pareggio dell'Hellas con Noslin che riceve da Centonze, anticipa Carnesecchi e fa 2 a 2. L'Atalanta rimane sesta a 51 punti, - 4 dalla Roma e - 8 al Bologna quarto. Il Verona, invece, esce momentaneamente dalla zona retrocessione e si porta a 28 punti, 1 punto sopra il Frosinone terzultimo.

FIORENTINA VS GENOA

Al Franchi finisce 1 a 1 tra Fiorentina e Genoa. Una gara dominata dalla Viola che crea tanto, ma non riesce ad andare oltre il pareggio contro gli uomini di Gilardino. Il Grifone parte subito forte e a metà primo tempo ha un'ottima occasione per passare in vantaggio con Ekuban, ma il suo colpo di testa è debole e Terracciano para senza troppi problemi. Al 25' la Fiorentina reagisce e segna con Belotti, però il goal viene annullato dal Var per fuorigioco. Verso la fine dei primi 45 minuti il Genoa sblocca la gara con Gudmundsson che infila Terracciano per il vantaggio del Grifone. A inizio ripresa la Viola prova a reagire e riesce a pareggiare con il colpo di testa di Ikone. La Fiorentina va a 44 punti e rimane a meno 7 dall'Atalanta in zona Conference League. Il Genoa, invece, si porta a quota 39 punti al dodicesimo posto.