Ezio Greggio: "Striscia è come fosse casa mia"

Il conduttore storico del tg satirico felice per gli ascolti

Punte di oltre 7 milioni di telespettatori hanno salutato il ritorno di Ezio Greggio al timone di Striscia la Notizia al fianco di Michelle Hunziker. "Sono felicissimo, ma cosa dico felicissimo...feli! - ha detto il conduttore storico all'Ansa - Tornare in onda e contribuire a fare il boom di ascolti, addirittura il record con oltre 7 milioni di telespettatori è una soddisfazione immensa. E' il 29esimo anno che mi siedo dietro al bancone e rientrare e fare un botto del genere godo come un riccio. Anzi come un Ricci, siamo a Striscia. Striscia è casa mia, una casa dove abitiamo in tanti primo fra tutti Antonio Ricci l'architetto che l'ha creata, poi autori, conduttori, straordinari inviati, ma è indubbio che per me sia un luogo molto familiare".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti