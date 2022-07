F1, Carlos Sainz vince il Gran Premio d'Inghilterra, seconda la Red Bull di Perez, terza la Mercedes di Hamilton

Dopo 150 Gran Premi Carlos Sainz centra la sua prima vittoria in Formula 1. Sulla pista di Silverstone lo spagnolo della Ferrari ha chiuso davanti alla Red Bull di Carlos Sainz ed alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarto posto per l'altra Ferrari di Charles Leclerc. In quinta posizione Fernando Alonso che precede Lando Norris e il campione della Red Bull Max Verstappen. A chiudere la top ten Mick Schumacher, che conquista i primi punti in carriera, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen. La gara si era aperta con il pauroso incidente e il ribaltamento di Zhou, salvato dall'halo protettivo. Il pilota dell'Alfa Romeo sta bene come anche Albon, rimasto coinvolto, che è stato comunque portato in ospedale per accertamenti. Max Verstappen ha sofferto per gran parte della gara per un danneggiamento del fondo, che gli ha impedito di tenere il ritmo, mentre un errore di strategia, l'ennesimo, ha compromesso la corsa di Leclerc: a 13 giri dalla fine, quando era in testa, safety car per problemi alla macchina di Ocon. Tutti rientrano a cambiare le gomme tranne il leader Leclerc che alla fine è costretto a cedere e arrivare quarto dietro a Sainz, Perez ed Hamilton. Settimana prossima tutti di nuovo in pista con il Gran Premio di Francia, sulla pista di Le Castellet.





Le parole dei protagonisti

Alla prima vittoria in carriera, queste le parole del ferrarista Carlos Sainz: "Sono senza parole, non so cosa dire. È davvero fantastico, dopo 150 gare corse, con la Ferrari, a Silverstone: non potevo chiedere di più, non la dimenticherò mai. Oggi Hamilton era in giornata e siamo riusciti a tenere duro conquistando questa vittoria. Non è stato semplice, ho faticato sul bilanciamento e Verstappen ci ha costretto a spingere tanto. Ho continuato a crederci, alla Safety ho avuto la possibilità di tornare davanti e ci sono riuscito. Sono successe veramente tante cose, finalmente ci siamo riusciti. Qui è sempre speciale, ottenere una vittoria qui è molto importante per me". Non nasconde la delusione invece il suo compagno, Charles Leclerc, quarto: "Non so se si poteva fare diversamente oggi, ma è stata ancora una volta una gara dove non arriva il risultato. Ho fatto di tutto per difendermi, ma non sono riuscito. Abbiamo fatto lo split con la Safety, con una macchina che entra e l'altra che resta fuori, ma per me non è stata la mossa giusta. Non sono nessuno per chiedere chiarimenti alla Ferrari, ma è stata una gara frustrante e ho perso tempo. Non ho il quadro globale, ma oggi è la prima vittoria di Carlos e voglio che ci concentriamo su questo. Io sono deluso".