Europa League, sorteggi dei quarti, derby Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

Sorteggi sfortunati per le italiane in Europa League, dall'urna di Nyon in Svizzera, per i quarti di finale: il derby tra Milan e Roma e Atalanta-Liverpool. I giallorossi, finalisti della scorsa edizione, e i rossoneri non si sono mai incontrati in una competizione europea. Chi uscirà vincente dalla doppia sfida troverà la vincente tra il Bayer Leverkusen che sta dominando la Bundesliga, ed il West Ham. Andata a San Siro l'11 aprile, ritorno il 18 all'Olimpico. Quest'anno, quando in panchina c'era Mourinho, il Milan ha battuto la Roma in tutti e due gli incroci di campionato. Sempre l'11 aprile l' Atalanta giocherà ad Anfield Road contro il Liverpool. "Non è stato un sorteggio fortunato, ma giocare contro i più forti sarà straordinario - ha commentato l'ad nerazzurro, Luca Percassi -. Per noi bergamaschi andare ad Anfield sarà l'ennesima pagina di storia". La vincente troverebbe in semifinale una tra Benfica e Marsiglia. Il precedente tra le due risale alla fase a gironi della Champions 2020-2021, quando il Liverpool vinse 5-0 a Bergamo e l'Atalanta 2-0 in trasferta. La Fiorentina invece, in Conference League, se la vedrà con i cechi del Viktoria Plzen, attualmente quarto nel campionato nazionale, e l'incrocio in semifinale prevede una tra il Bruges e il Paok Salonicco. Notizie rassicuranti anche per il ranking Uefa, che l'Italia guida al momento sperando di poter cosi' ottenere una quinta squadra per la Champions '24-'25: i risultati della viola potranno essere utili a tenere lontani Germania e Inghilterra, che inseguono. In Champions, dove nei quarti non ci sono italiane, tutti gli occhi saranno per City-Real. una finale anticipate. Poi Arsenal-Bayern Monaco, Paris Saint Germain-Barcellona e Atletico Madrid-Borussia Dortmund.