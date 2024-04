Serie A, Lecce-Monza 1-1, Juventus-Milan 0-0, Lazio-Verona 1-0

Pareggio senza reti a Torino tra Juventus e Milan, e così restano 5 i punti di distanza tra il secondo e il terzo posto in classifica. Primo tiro in porta per la Juventus, con Vlahovic al 7', parato da Sportiello con qualche difficoltà. Al 22' Cambiaso prova dalla distanza di sinistro, pallafuori. Altri due tentativi a vuoto di Leao e Musah al 25' e 27'. Allo scadere del primo tempo punizione dal limite per La Juventus con Vlahovic che calcia forte, ma ancora una volta Sportiello si fa trovare pronto e salva. Sportiello ancora protagonista ad inizio ripresa: diagonale mancino potente di Kostic e respinta del portiere rossonero, sul rimbalzo s'avventa Danilo da vicino ma Sportiello si supera respingendo mentre è ancora a terra aggrappato al palo. Al 62' doppio cambio di Allegri, fuori Vlahovic e Kostic per far posto a Milik e Chiesa: Pioli fa uscire Adli per Bennacer. Dopo un contrasto con Bremer esce anche Giroud, sostituito da Okasfor al 71'. Allegri decide per il terzo cambio, McKennie entra al posto di Weah. Al 73' ancora Sportiello si rivela l'uomo match del Milan, negando il gol a Milik lanciato a rete da Chiesa. Al 79' incursione pericolosa di Leao sulla sinistra e tiro, deviato in angolo. All'86' Milik prova a sbloccare di testa su calcio d'angolo, palla fuori di poco. Pareggio anche nel match del via del Mare fra Lecce e Monza, 1-1. Dopo 90 minuti senza alcuna emozione, succede tutto nel recupero: al 92' Krstovic fulmina Di Gregorio dal limite e sembra regalare tre punti al Lecce, ma quattro minuti dopo Venuti tocca il pallone con il braccio in area e provoca il rigore per i brianzoli realizzato da Pessina. Il Lecce sale a quota 36 e si avvicina alla permanenza nel massimo campionato, mentre i brianzoli salgono a 44. La Lazio riscatta l'eliminazione dalla Coppa Italia con la vittoria in casa sul Verona e resta in corsa per un posto in zona Champions, mentre gli scaligerirestano invischiati nella lotta per restare in serie A. Partita di grande equilibrio risolta da una rete di Zaccagni al 72', bravo a sfruttare un perfetto assist di Luis Alberto. All'81' è poi Mandas a esaltarsi su deviazione di spalla di Coppola, con l'estremo difensore greco che salva il risultato con un intervento di puro istinto, mentre pochi minuti dopo Pedro sfiora l'eurogol su punizione, con la sua conclusione che si stampa ancora una volta sul palo. Ma dopo 4' di recupero è la Lazio a far festa, con un successo che allontana il Napoli in classifica con tre punti che permettono agli uomini di Tudor di scavalcare momentaneamente l'Atalanta al sesto posto.