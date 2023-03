F1, Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti al compagno di squadra Perez ed all'Aston Martin di Alonso

Il mondiale 2023 di Formula 1 si apre così come si era chiuso quello del 2022, con le due Red Bull che dominano. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen vince la gara in Bahrain partendo dalla pole position senza mai essere insidiato, chiude davanti al compagno di squadra Perez ed è doppietta Red Bull all'esordi. Terza posizione per Fernando Alonso, che con un'Aston Martin risorta è stato protagonista di una gara strepitosa, ed autore di un sorpasso da cineteca ai danni del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, quinto al traguardo dietro alla Ferrari di Carlos Sainz che finisce al quarto posto. Esordio amaro invece per Charles Leclerc, costretto al ritiro al 41esimo giro quando era in terza posizione per il cedimento del motore della sua Ferrari. Ottimo sesto posto per per Lance Stroll con l'altra Aston Martin, al rientro dopo un infortunio ai polsi, e settimo per George Russell con la seconda Mercedes. A punti dall'ottava alla decima posizione Bottas, Gasly e Albon. Appuntamento ora al al Gp dell'Arabia Saudita , dal 17 al 19 Marzo.





Le parole dei protagonisti

Max Verstappen in Bahrain ha conquista la trentaseiesima vittoria della carriera: "È stata una gara buona, al primo stint è andata bene ritagliando un vantaggio, poi ho gestito. Abbiamo garantito gomme buone e in condizioni giuste per il prosieguo della gara. Non ho avuto grandi problemi, solo piccole cose che possiamo sistemare. Abbiamo un buon pacchetto per la gara, ma dipenderà ogni weekend, ringrazio comunque il team perché ci hanno messo a disposizione una macchina davvero forte quest'anno". Soddisfatto il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, secondo: "Un grande inizio, se ripensiamo a come abbiamo iniziato l'anno scorso è super. Abbiamo lavorato tanto in inverno, abbiamo un pacchetto molto forte ed era importante centrare questo podio. Oggi la partenza mi ha messo fuori gara per la vittoria, poi ho limitato i danni. Mi sto avvicinando ogni sessione sempre più a Max, farò del mio meglio". Terzo al traguardo ma primo per soddisfazioni è Fernando Alonso, che con il terzo posto ottiene il podio numero 99 in carriera: "È un risultato fantastico per il team, concludere col podio alla prima è straordinario. Abbiamo avuto una macchina super e paga il lavoro fatto in inverno. Mi sarebbe piaciuto partire davanti, abbiamo superato tanto in pista e mi sono divertito". Amarissimo il commento del pilota della Ferrari, Charles Leclerc: "Che non eravamo veloci lo sapevamo già, siamo troppo lontani e Red Bull ha trovato di certo qualcosa perché sono di un'altra categoria. Dobbiamo lavorare e trovare qualcosa perché così si fa fatica".