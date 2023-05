F1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Montecarlo

Max Verstappen vince il Gp di Monaco, dopo essere partito dalla pole position ed aver condotto la gara dal primo all'ultimo giro. Secondo Fernando Alonso con l'Aston Martin, al podio numero 103 in carriera, terza l'Alpine di Esteban Ocon. Le Mercedes conquistano il quarto e quinto posto, con Lewis Hamilton e George Russell. Solo sesta la Ferrari di Charles Leclerc, seguita dall'Alpine di Pierre Gasly e dall'altra rossa di Carlos Sainz, Chiudono la top ten le due McLaren di Lando Norris nono e Oscar Piastri, decimo. Neanche la pioggia, abbattutasi sulle strade del principato poco dopo la metà della gara, è riuscita ad impensierire Max Verstappen, autore di un altro weekend impecccabile. Si conferma l'Aston Martin, con Fernando Alonso ancora una volta a podio, mentre per la Ferrari un altro weekend con poche soddisfaszioni. La trasferta di Montecarlo era iniziata con grandi aspettative, si parlava addirittura di pole e vittoria, ma le rosse sono ancora troppo distanti dalla concorrenza, ed ancora una volta le strategie hanno influenzato il risultato della corsa. Fra una settimana tutti di nuovo in pista, a Barcellona, per il Gran Premio di Spagna.





Le parole dei protagonsti

Così il vincitore, Max Verstappen: "Non è stato facile, è sembrata una gara dominata ma non è così. Non era facile guidare con la pioggia, quando sei lì, vuoi spingere ma senza esagerare. Ho toccato i muri un paio di volte ma è stato difficile. È super bello vincere qui, portando a casa tanti punti per il campionato". Podio numero 103 in carriera per Fernando Alonso, secondo: "È stato difficile, abbiamo scelto di partire con le dure e volevamo giocarci la gara sulla lunga distanza e di strategia. Ma Verstappen ha guidato in maniera super con le medie, ha esteso la finestra. Con la pioggia si sono complicate le cose e non è stato facile. Con la pioggia non si riesce a sfruttare la potenza, la frenata è al limite, ma sono sorpreso che non siano uscite le safety car". Il francese dell'Alpine, Esteban Ocon, terzo: "Ce l'abbiamo fatta, è stato un weekend super per tutti. Dal primo giorno al simulatore e in sessione abbiamo migliorato sempre l'auto e non abbiamo fatto errori. Tornare sul podio è speciale, spero sia il primo di tanti".