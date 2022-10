F1, Sergio Perez vince il Gran Premio di Singapore davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz

Sergio Perez su Red Bull vince il Gran Premio di Singapore, diciassettesima prova del Mondiale di F1. Il messicano, al quarto successo in carriera, è però sotto investigazione per non aver rispettato la distanza dalla Safety Car. Sul podio le due Ferrari, con Leclerc, partito dalla pole position, secondo e Sainz terzo. Quarta e quinta posizione per le due Mclaren di Norris e Ricciardo, sesta l'Aston Martin di Stroll, settimo Verstappen. Chiudono la top ten Vettel, Hamilton e Gasly. Giro più veloce in gara per George Russell ma senza punto-bonus, visto che il pilota Mercedes chiude appunto fuori dalla top ten: quattordicesimo. Verstappen rimanda così al prossimo Gran Premio, in Giappone, la possibilità di laurearsi campione del mondo per la seconda volta.





Le parole dei protagonisti

Quarto successo in carriera per il messicano della Red Bull Perez, confermato dalla FIA anche dopo l'investigazione (e i 5 secondi di penalità) per non aver rispettato la distanza dalla safety car: "Sono sotto investigazione ma non ho idea di cosa sia successo. Mi è stato solo detto di aumentare il gap. Sicuramente è stata la mia miglior prestazione . Ho controllato la gara, gli ultimi giri sono stati molto intensi". Deluso il pilota della Ferrari Leclerc, partito dalla pole position: "Ho fatto una brutta partenza che mi ha costretto ad inseguire, è stata una gara molto difficile". Terzo lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz: "E' stata molto dura, non sono mai riuscito a trovare il ritmo sul bagnato e non sono mai riuscito a sfidare i primi due. Quando ti manca la fiducia ti devi accontentare e io mi sono accontentato del terzo posto. Peccato non aver vinto ma è un ottimo risultato per la squadra".